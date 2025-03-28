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أخبار مصر

كيف تضبط جرعات الدواء بعد العيد، نصائح القومي للبحوث لضمان فعالية العلاج (فيديو)

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في العيد"، والتي يقدمها نخبة من علماء المركز القومي للبحوث، بهدف نشر الوعي الصحي خلال فترة العيد.

وفي الحلقة الثالثة تحدث القومي للبحوث عن ضبط جرعات الدواء بعد رمضان، وكيف يمكن العودة إلى مواعيد تناول الأدوية المعتادة بعد شهر الصيام؟ وما أهم الإرشادات التي يجب اتباعها لضمان فعالية العلاج دون أي آثار جانبية؟

 

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التعليم العالي البحث العلمي المتحدث الرسمي المركز القومي للبحوث وزارة التعليم العالى مواعيد تناول الأدوية

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