الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

مدبولي يشارك في احتفالية اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في احتفالية تنظمها هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال المستحضرات الدوائية.

تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود الهيئة في تطوير القطاع الدوائي المصري وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في ديسمبر 2024 اعتماد هيئة الدواء المصرية بمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، مما يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير الدولية.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن حصول هيئة الدواء على هذا الاعتماد يعزز مكانة الأدوية المصرية في الأسواق العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئة الدواء المصرية منظمة الصحة العالمية المستحضرات الدوائية القطاع الدوائي المصري

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