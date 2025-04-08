الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 26 قضية مخدرات و99 سلاحا ناريا

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

<strong>حملة أمنية فى أسيوط </strong>
حملة أمنية فى أسيوط 

ضبط 26 قضية جلب  مخدرات و99 سلاحا ناريا 

 


وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 26 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو – أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الهيدرو - عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 27 متهم "لـ 19 منهم معلومات جنائية".

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كما تم ضبط 99 قضية سلاح نارى بدون ترخيص ضبط خلالهم 18 بندقية آلية – 49 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 37 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة  بحوزة 99 متهم "لـ 33 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 529 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

 

 حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

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