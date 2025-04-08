حملات تموينية تضبط 16 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 16 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة التعدى على الدقيق المدعم

وقال خبير قانونى، بأن عقوبة التعدي على الدقيق المدعم من أصحاب المخابز يجب أن يتم تغليظها بما يمنح السوق المصري مزيدًا من الانضباط ويغلق الباب أمام الفاسدين، حيث نص القانون "على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام".

واشار الخبير القانوني أن العقوبة التى تقع على أصحاب المخابز المتلاعبين بأموال الدعم، تسبقها عدد من العقوبات الإدارية من مديرية التموين، منها إيقاف النشاط أو إلغاؤه، وتليها ما تم سرده فيما سبق.

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