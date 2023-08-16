حاربي الكلف فى البشرة بالأفوكادو والعسل

الكلف من المشكلات التي تواجه الفتيات كثيرا وتؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي، وتحاول الفتيات التخلص منه بطرق مختلفة، سواء بالوصفات الطبيعية أو الكريمات الكيميائية أو الليزر وجلسات العناية بالبشرة.

وفى ظل غلاء الأسعار لمستحضرات العناية بالبشرة وكذلك العلاج بالليزر وغيره، تفضل الفتيات البدائل الطبيعية الاقتصادية التى لها مفعول جيد بدون أى آثار جانبية.

قناع الافوكادو والعسل لعلاج الكلف نهائيا

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الافوكادو والعسل، لعلاج الكلف.

Advertisements

مكونات القناع:-

ثمرة أفوكادو

2 ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الافوكادو ونهرسها جيدا.

ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نلاحظ الفرق من اول استخدام.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا، ومع الوقت يختفى الكلف تدريجيا، من البشرة ما يعيد جمال البشرة.

قناع الافوكادو والعسل لعلاج الكلف، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب ويجعلها أكثر نضارة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.