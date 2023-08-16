الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

حاربي الكلف فى البشرة بالأفوكادو والعسل

علاج الكلف، فيتو
علاج الكلف، فيتو

الكلف من المشكلات التي تواجه الفتيات كثيرا وتؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي، وتحاول الفتيات التخلص منه بطرق مختلفة، سواء بالوصفات الطبيعية أو الكريمات الكيميائية أو الليزر وجلسات العناية بالبشرة.

وفى ظل غلاء الأسعار لمستحضرات العناية بالبشرة وكذلك العلاج بالليزر وغيره، تفضل الفتيات البدائل الطبيعية الاقتصادية التى لها مفعول جيد بدون أى آثار جانبية.

قناع الافوكادو والعسل لعلاج الكلف نهائيا 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الافوكادو والعسل، لعلاج الكلف.

Advertisements

مكونات القناع:-

ثمرة أفوكادو

2 ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الافوكادو ونهرسها جيدا.
  • ثم نضيف له العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نلاحظ الفرق من اول استخدام.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا، ومع الوقت يختفى الكلف تدريجيا، من البشرة ما يعيد جمال البشرة.
قناع الافوكادو والعسل لعلاج الكلف، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب ويجعلها أكثر نضارة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

txt

كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

txt

قناع الكولاجين يفتح بشرتك في ثواني معدودة ويقاوم التجاعيد

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الكلف علاج الكلف قناع الافوكادو والعسل لعلاج الكلف العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

كريم طبيعي لنضارة البشرة وشبابها الدائم

قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية ومحاربة حب الشباب

وصفة طبيعية من مطبخك تخلصك من اسمرار البشرة سريعا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أرخص مدينة في العالم، عربية

عادل إمام يتصدر تويتر بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة، ومتابعون يلقنونها درسا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2023

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية