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ثقافة وفنون

صحفية مصرية تحصل على جائزة التميز بمهرجان لاس فيجاس لفنون الإعلام عن فيلم "سيدات النيل"

جائزة التميز بمهرجان
جائزة التميز بمهرجان لاس فيجاس

حصلت الزميلة أميرة سيد الصحفية بجريدة الايجيبشان جازيت على جائزة التميز في فئة الأفلام الوثائقية بمهرجان لاس فيجاس لفنون الإعلام والاتصال "BEA" بالولايات المتحدة الأمريكية عن فيلمها الوثائقي القصير "سيدات النيل" الذى تم إنتاجه كجزء من مشروعات مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

واستطاع الفيلم لفت الأنظار بعد منافسة شديدة مع نخبة من صناع الأفلام من مختلف الجامعات العالمية، حيث يوثق مبادرة رائدة أطلقتها وزارة الري المصرية، حيث تم تحويل نبات ورد النيل إلى منتجات يدوية مبتكرة، مما يعكس دور النساء المصريات في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التمكين الاقتصادي.

 

 

وعرض فيلم "سيدات النيل" في جلسة مخصصة بالمهرجان، وتمت مناقشة تفاصيله ورسائله التي تسلط الضوء على أهمية الجمع بين الحلول البيئية والتنمية المستدامة.

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