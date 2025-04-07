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رياضة

بيراميدز يتوجه إلى مكناس استعدادًا لمباراة الجيش الملكي (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الجيش الملكي وبيراميدز،غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، مدينة الرباط العاصمة المغربية، في طريقها إلى مدينة مكناس استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الجيش الملكي ضد بيراميدز

وغادرت البعثة مقر إقامتها بالرباط التي حلت به لمدة يومين، في رحلة مدتها ساعتين بالحافلة حتى الوصول إلى مكناس، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير في التاسعة مساء على الملعب الشرفي، ويسبقه المؤتمر الصحفي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني والمغربي وليد الكرتي لاعب الوسط.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريبه أمس الأحد على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الرباط بالمغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الافريقية. 

 

 

مباراة الجيش الملكي امام بيراميدز

ويلتقي المتاهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

مباراة الجيش الملكي امام بيراميدز 

وتعرضت بعثة نادي بيراميدز في المغرب للعديد من المضايقات خلال وجودها في الرباط العاصمة استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرضت البعثة لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب الذي سيخوض عليه فريق بيراميدز مرانه الأول في المغرب، بعد الاتفاق مع أكثر من ٤ ملاعب لاستضافة المران ولكنها جميعا عادت للاعتذار عن عدم استضافة التدريب لأسباب غير معلومة، كما أن نادي الجيش الملكي أكد على بعثة بيراميدز استضافة المران بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تحرك البعثة لخوض تدريبها فوجئت باعتذار مسئولي الجيش عن عدم استضافة التدريب، لأسباب غير معلومة.

وبعد اتصالات مسئولي البعثة وتنصل نادي الجيش الملكي المضيف من مسئولياته بشأن ملعب المران، اضطرت البعثة للتنقل إلى مدينة القنيطرة لخوض المران والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من ٧٠ دقيقة كاملة، في ظل اتصالات أجراها نادي الجيش الملكي لمنع أي ملعب في الرباط من استضافة تدريبات بيراميدز.

وفوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية وعدم جاهزيته لاستضافة المران حيث كان مليئا بالحفر والمطبات وغاية في السوء، واضطر معها الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب خوفا على اللاعبين وحتى لا يتعرض أي منهم للإصابة قبل اللقاء الهام.

وقررت إدارة بعثة نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

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