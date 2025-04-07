غاب منهج الله ففسدت الحياة

عندما لا يعمل بمنهج الله تعالى وشريعته الغراء وبهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغيب الرحمة والعدالة والإصلاح، ويعم الظلم والجور والعدوان، ويذهب الخوف من الله تعالى، وينتشر الفسق والفساد والفجور في الأرض، وتراق الدماء الطاهرة البريئة بلا ذنب وبلا سبب سوى الأطماع وفرض النفوذ والسطوة والهيمنة على الغير، وتعم الفوضى بين العباد في البلاد وتفسد الحياة..

ويعم الظلم وتتلاشى الإنسانية وينتشر الخراب والدمار، وتفقد الإنسانية ملامحها ورشدها ويكثر الهرج والمرج، وتتحكم الأهواء والأطماع في نفوس البشر ويسود الظلم وأهله ويضعف الحق وأهله ويتحكم شرار البشر وتسقط الخلافة التي أرادها الله تعالى في الأرض وتتحول إلأرض إلى غابة، القوي يأكل الضعيف ويتحكم، بل ويكون البشر أشد عدوانية من وحوش الغاب وأشرس..

وهذا هو الحال الآن بعدما مرضت النفوس بحب الدنيا وعميت القلوب والأبصار عن الإيمان والآخرة.. الله تعالى جعل البشر خلفاء الأرض وأمرهم بعمارة الأرض وإثراء الحياة عليها وعدم الإفساد فيها بعد إصلاحها.. والبشر فعلوا العكس تماما، أفسدوا ولم يصلحوا وخربوا ولم يعمروا..

الله تعالى أمرهم بالرحمة والتراحم فيما بينهم ومن يجاورهم ويشاركهم الحياة على الأرض، وفعلوا العكس فحل محل الرحمة القسوة والقهر والتلذذ بآلام الآخرين.. الله سبحانه أمرهم بإقامة العدل الإلهي في الأرض وللأسف فعلوا العكس فغاب العدل وعم الجور والظلم..

الله تعالى أمر باتباع هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وإقامة سنته الرشيدة.. فخالفوا ذلك وإتبعوا أهواء أنفسهم المريضة بالطمع والجشع والأنانية والحقد والكراهية والحسد والغيرة والبخل، والشح والحرص والغش والكذب والخيانة، وكان من وراء ذلك كله حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة..

ضاع منهج الله تعالى وضاع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضاعت الخلافة وضاعت الحياة وذهب الأمن والآمان.. ماذا ينتظر البشر بعد ذلك سوى الإنتقام من الله تعالى والحساب العسير، والله عز وجل يمهل ولا يهمل وهو سبحانه قائم على ملكه مطلع بصير وما هو بغافل عما يعمل الظالمون..

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