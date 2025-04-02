حرب وجود.. نكون أو لا نكون

شعبنا العظيم هذه رسالة من مواطن مصري يحب وطنه ويخاف ويحرص على أمنه وسلامته، رسالة من مصري شرفه الله تعالى بالمشاركة في حرب أكتوبر73، حارب ولازال يحارب بقلمه وكلمته كل فكر متطرف يخالف صحيح الدين ووسطيته وإعتداله وكل عداء لمصرنا الحبيبة.. أرجوا الانتباه جيدا لها في هذه الرسالة.

لقد كان من أسباب النصر في حرب أكتوبر المجيدة بجانب المدد والإعانة الإلهية، تماسك الجبهة الداخلية وإصطفاف الشعب بكل طوائفه خلف القادة والقوات المسلحة، وكان من الأمر العجيب أنه لم تسجل جريمة سرقة واحدة، هذا وإن دل على شيئ فإنما يدل على مدى وعي الشعب المصري وتكاتفه عند الإحساس بالخطر.. ومرت حرب أكتوبر وكتب الله تعالى لنا النصر وسجل بالتاريخ ذلك النصر المجيد..

أما الآن فنحن نخوض مجموعة حروب وليست حربا واحدا، وأعتقد أنها أشد وأشرس وأخطر من حرب أكتوبر بكثير، وأدق تعبير عن هذه الحرب هو ما قاله السيد الرئيس من إنها حرب وجود، بمعنى أن نكون أو لا نكون..

المشهد الآن مرعب ومخيف وخاصة أننا نواجه قوى الشر في العالم مجتمعة، أمريكا وحاكمها الأهوج المتغطرس المغرور المتوهم أن بيده ناصية كل شيئ، والقادر على فرض نفوذه وسلطانه على العالم وعلى مصرنا الحبيبة، والصهاينة الملاعين ملوك شياطين الإنس أصحاب الأطماع التي لا تنتهي والمتوهمون بدولة إسرائيل من النيل إلى الفرات..

وبريطانيا عدو العرب والمسلمين اللدود حليفة أمريكا وإسرائيل وبعض دول الغرب، ومما يزيد الطين بلة خيانة بعض الدول العربية المتأسلمة بتحالفها مع أمريكا وإسرائيل.

يا سادة: الأمر خطير بجد وجلل ويستوجب الصحو واليقظة والإنتباه والتوحد والتكتل ونبذ الخلافات بيننا والإلتفاف حول قيادتنا الراشدة الحكيمة، والصبر والتحمل مهما كانت المحن والصعاب.

هذا ويجب أن ننتبه إلى خطر حرب الإشاعات المكذوبة والمفتراه لإحداث الفتنة والوقيعة المشنونة على السيد الرئيس منذ أن تولى المسؤولية وظهر إخلاصه ووطنيته، هذا وبالإضافة إلى وحدة الصف بين قطبي الأمة المصرية مسلمين وأقباط، ولننتبه إلى أعدائنا من الداخل الذين يعملون لإسقاط مصر في الخفاء وعلى رأسهم فلول إخوان الشياطين والخلايا النائمة، هذا مع الصبر على غلاء المعيشة وتحمل أي نتائج للحرب القادمة فهي حقا حرب وجود.

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