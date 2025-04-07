وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد عددًا من مدارس إدارة شمال (صور)

أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية للوقوف على مدى انتظام وانضباط العملية التعليمية في مدارس إدارة شمال التعليمية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وشهد الجولة محمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وأسامة سيد أحمد مدير إدارة شمال التعليمية، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

استهداف مدارس شمال الإسماعيلية

شملت الجولة مدارس إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية الآتية: الإسراء والمعراج الاعدادية بنات، والشهيد عمرو هلال الابتدائية، والسيدة خديجة الإعدادية بنات، والفاروق عمر الثانوية العسكرية، والفاروق عمر الاعدادية بنين.

متابعة انضباط العمل في الفصول

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية الفصول والقاعات بالمدارس المذكورة، واطمأن على انضباط حضور المعلمين والطلاب وتفعيل ممارسة الأنشطة بمختلف المدارس، موجها بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الالكتروني للغياب، وارتفاع نسب حضور الطلاب .

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

مناقشة الطلاب والمعلمين

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على مناقشة الطلاب والمعلمين، داخل الفصول حول تطبيق نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، وتعميم نظام البوكليت فى اختبارات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية، كما أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية ومدى الاستفادة من اليوم الدراسي وما درسوه بمناهج الترم الثاني.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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