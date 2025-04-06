الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

مصرع طفلين شقيقين غرقا في إحدى الترع بأسيوط

مصرع طفلين غرقا فى
مصرع طفلين غرقا فى أحدى الترع بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما غرقا في إحدى الترع بمحافظة أسيوط، ونقلت مرفق الإسعاف الجثامين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغا يفيد بغرق طفلين شقيقين  فى ترعة كوم سعدة، بمركز البداري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال الفحص،  تبين غرق شقيقين فى المرحلة التعليمية الأبتدائية، وتم انتشال جثمانيهما، ونقلهما إلى مستشفى البداري، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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غرق مصرع طفلين مركز شرطة البداري مديرية أمن اسيوط النيابة العامة

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