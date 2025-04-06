كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية والاصطدام بثلاثة أشخاص بمحافظة الشرقية.



طفل يقود سيارة ويدهس 3 أشخاص فى الشرقية.. والأمن يكشف التفاصيل

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية والاصطدام بثلاثة أشخاص وإحداث إصابة بهم بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من ضبط السيارة قيادة طفل وبصحبته والده، وبمواجهته أقر باصطدام نجله بثلاثة أشخاص حال سيرهم بالطريق العام وإحداث إصابتهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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