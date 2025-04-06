الحكم بإعدام عامل ذبح أبنائه الـ 4 في قليوب.. رئيس النيابة لـ المتهم: قتلت من وصفهم الله بزينة الحياة الدنيا.. والجاني: مكنتش في وعيي وندمان على اللي عملته

شهدت منطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب جريمة بشعة راح ضحيتها 4 أطفال قتلوا ذبحا باستخدام سلاح أبيض، والأكثر من ذلك بأن الجانى كان والدهم قتلهم بدم بارد دون أن يرف له جفن بأنهم أبناؤه.

حكم قضائى بإعدام عامل ذبح أبناءه الـ 4 فى قليوب

رئيس مباحث مركز شرطة قليوب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود 4 جثث بإحدى القرى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى وسيارات الإسعاف وفريق الأدلة الجنائية إلى مسرح البلاغ، وفرض كردونا أمنيا حول المنطقة حتى انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.

وكشفت التحريات، بقيام شخص يدعى "عبدالعظيم.س" 45 سنة - عامل بسوق العبور قام بالتخلص من أبنائه الأربعة 3 بنات يبلغن من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الاكبر 21 سنة، وعثر على سلاح الجريمة بجوار أحد الجثامين وتم تحريزها.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات واحالته للمحاكمة.

رئيس النيابة: قتلت من قال الله فيهم “المال والبنين زينة حياة الدنيا”..والله ما يجري في عروقك ليس دما

بدوره قال المستشار رفعت فيصل رئيس النيابة الكلية بمحكمة شبرا الخيمة ؛ ياعبدالعظيم قتلت ونحرت سفكت ووثقت ولم يكن أي قتل قتلت فلذة اكبادك قتلت من قال فيهم المولي عز وجل «المال والبنين زينة حياة الدنيا» لم تري أمامك يعقوب النبي عندما ابيضت عيناه من الحزن علي فراق ولده.

وتساءل رئيس النيابة ؛ كيف تجرأت علي تلك الجريمة والله ما يجري في عروقك ليس دما وما في صدرك ليس قلب قتلت البراءة والطفولة والشباب كيف مرت عليك تلك الليلة وأنت تسفك كل تلك الدماء، استعد شريط الذكريات لم يرق قلبك لم تري في عيونهم عطفا أو رجاء، أخذت تثور وتجول وتطعن الطعنات تلو الأخري، لم يوقفك حنين ولم تفزع لأنين، والله ان لمنتقمون منك من قصاص، حقا انك لشيطان الإنس فلعنة الله عليك وعلي أمثالك من بني الإنسان.



حكم قضائى بإعدام عامل ذبح أبناءه الـ 4 فى قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقا ضد عامل ذبح أبناءه الـ 4 بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب.

وقامت مأمورية أمنية بعد انتهاء الجلسة بترحيل المتهم الى سجن مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، ودخل المتهم فى حالة من الصدمة بعد سماعه منطوق الحكم اليوم، موضحا بانه لم يشعر بنفسه أثناء ارتكاب الجريمة ونادم على فعلته.



وأشار أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16956 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 4211 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عبد العظيم س ع"، 45 سنة، عامل، مقيم حلابة مركز شرطة قليوب، لأنه بدائرة مركز شرطة قليوب، قتل المجني عليها الطفلة نديم عبد العظيم سعيد عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض، احتفظ بها وتحين خلودها للنوم وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا قاصدًا من ذلك قتلها.



وذكر أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان قتل المجني عليهم الأطفال تغريد عبد العظيم سعيد، وتسنيم عبد العظيم سعيد، وجلال عبد العظيم سعيد، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض، احتفظ بها وتحين خلودهم للنوم وما أن ظفر بهم حتى انهال عليهم طعنًا فلما بلغ الأخير لم يتله للجبين فذبحه بالسكين فأرادهم في الحال قتلي.

وتضمن أمر الإحالة، إلي أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، كما أحرز ذخائر "6 طلقات" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، كما أن المتهم أحرز جوهرين مخدرين (كوكايين) (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في قانونًا في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض.

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