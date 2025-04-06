أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب.. الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار.. البورصة تخسر 73 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

70 جنيها ارتفاعًا بمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

مؤشر الذهب، ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية بنحو 70 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالى 5030 جنيها للبيع.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5030 جنيهًا للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4963 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

سعر الذهب العالمي

سعر الذهب العالمى يستقر قرب أعلى مستوى تاريخى بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، حيث واصل سعر الذهب العالمي الحفاظ على مكاسبه، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله بحركة التداولات، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.

قرار الفيدرالي وتأثيره على الذهب

وأكد أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي استمرار توقعاتهم بخفض الفائدة هذا العام، وهو ما ساهم في دعم أسعار الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين.

كما قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار التضخم القوي واستقرار سوق العمل، ما دفع المسؤولين إلى تأجيل أي تغييرات في السياسة النقدية لحين وضوح المشهد الاقتصادي.



الطلب على الذهب كملاذ آمن

ومع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، شهدت الأسواق المالية إقبالًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 15.8% منذ بداية العام الجاري.

وتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، والتي ساهمت في رفع توقعات التضخم ودعم أسعار الذهب.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

200 جنيه ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب خلال 24 ساعة

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 بنحو 200 جنيه خلال 24 ساعة مقارنة بحركة تعاملات أمس في الصاغة، ليسجل 35200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

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سعر الجنيه الذهب - فيتو

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

سعر الجنيه الذهب

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

سعر الجنيه الذهب

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

سعر الجنيه الذهب

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

سعر الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 20 جنيها بحركة تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلى وفق آخر تحديث.

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سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5030 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4400 جنيهات “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3758 جنيها “للبيع”.

سعر الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2940 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2514 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1885 جنيها “للبيع”.

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سعر الذهب

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

سعر جرام الذهب

نصائح للاستثمار في الذهب

تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.

استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.

لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.

احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

السجن المشدد والغرامة لِرَئيسَي مَجلِسَي إدارة سابِقَين بشركتين تابعتين للقابضة للمياه

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وتقاضي اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابِقَين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات، نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي، فضلًا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.

وهذا في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية المستمرة لضمان نزاهة المؤسسات الحكومية وحوكمة الإجراءات الإدارية والحفاظ على المال العام في جميع القطاعات.

حيث تم ضبط المتهمَين وعرضهما على النيابة العامة، والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما.

وبإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمَين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لأحدهما و10 سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ 2,2 مليون جنيه.

طلب عاجل من رجال أعمال إسكندرية لوزير الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية،، اجتماعًا مُشتركًا مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ورؤساء مُنظمات الأعمال، بمُشاركة جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، بدعوة من المحافظ، وذلك لبحث تحسين مُناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، توطين الصناعات، وتلبية احتياجات المُستثمرين.



وخلال اللقاء، استعرض الخطيب، أبرز الملفات العاجلة التي تتبنَّاها وزارة الاستثمار المصرية، لافتًا إلى جهود رفع جاهزية العمالة، وتحديد القطاعات المُستهدفة وتوطينها في مصر، والسعي لخفض مدة الإفراج الجُمركي

وأشار إلى دور الدولة في تنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية، موضحًا مساعي الوزارة لحلّ أزمة التصدير للمغرب من خلال تعزيز التعاون وتبادُل المنفعة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على السير بخطوات ثابتة نحو توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وفتح أسواق جديدة للمُستثمرين عبر إجراءات تعزِز الاستفادة من الفُرص المُتاحة في القارة الإفريقية.

أعلن عن قرب إطلاق منصة "Trade Auto"، التي ستوفر قاعدة بيانات شاملة للفرص التجارية، وتستعرض الاتفاقيات التجارية المختلفة.

من جانبه، أوضح هنو، عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة مُعالجة ملف التصدير إلى المغرب، وداعيًا إلى بحث آليات فضّ النزاعات وخفض تكاليف خدمات الاستيراد، كما طالب بإجراء تعديلات على قانون الشركات، وإيجاد حلول لمخاطر "الحيازة الدولارية"، مع العمل على الحدّ من الأخطاء التي تؤثر على المستثمرين، مقترحًا إطلاق منصات إلكترونية تُوضح الإجراءات المطلوبة.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أهمية تكثيف مشاريع التطوير داخل المناطق الاستثمارية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

وفي ختام اللقاء، تلقّى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُذكرة من الجمعية، استعرضت فيها أبرز القضايا الملحّة التي تهِم رجال الأعمال في الإسكندرية.

شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة بالإسكندرية وعضو الجمعية، كما شارك في الاجتماع قنصل فلسطين، وقنصل تركيا، ونائب قنصل المملكة العربية السعودية، إلى جانب عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ.

وتضمَّن الحضور مُمثلين عن عدة جمعيات استثمارية، من بينها جمعية مُستثمري مرغم، وجمعية مُستثمري المنطقة الحرة، وجمعية مُستثمري برج العرب، بالإضافة إلى شعبة المستوردين بالاتحاد، وشُعبة المستثمرين.

البورصة تخسر 73 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

تعاملات جلسة الخميس

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، أول جلسات البورصة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تأثيرات سلبية لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية, وسجل رأس السوقي نحو 2.240 تريليو جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% عند مستوى 13944 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47% عند مستوى 9088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 12514 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3323 نقاط.

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار دولار حاليًا، وذلك بناء بيانات جهاز التمثيل التجارى.

وأشارت البيانات إلى أن السوق المصرية تضم 940 شركة فرنسية، تعمل في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات، بحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية يونيو الماضي.

مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك

وفقا لتصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فإن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري الواعد.

وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وأن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.

وزير التجارة الخارجية الفرنسي: تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة

ووفقا لتصريحات أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة، مشيرا إلى البعثة التجارية التي سينظمها "مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيين" (CCE) إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية إمكانيات لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

وأضاف أن فرنسا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة في مصر في قطاعات النقل والبنية التحتية والمشروعات الزراعية والطاقة والتصنيع.

وقد استعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدين بنجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير الذي عُقد في باريس ومارسيليا.

ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة رسمية الى مصر يومي الإثنين والثلاثاء ويعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتُعد هذه الزيارة هي اللقاء الثاني عشر لماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه في 2017، مما يبرز أهمية العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي، تلقى في وقت سابق اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

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