نائب محافظ دمياط تتابع أعمال النظافة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

جاء الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس مجدي محمد عطاالله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمود أحمد طلعت، رئيس جهاز الهيئة القومية للصرف الصحي، إضافة إلى ممثلي الجهات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز.

تطورات المشروعات الجارية

استعرضت نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بشط جريبة، مشيرة إلى تحقيق تقدم كبير في تنفيذ المشروع، مع استمرار العمل لاستكمال باقي المناطق المدرجة بالخطة. وأكدت أنه سيتم تشغيل محطة الرفع تجريبيًا خلال الفترة المقبلة. كما أعلنت عن الانتهاء من محطة صرف صحي النجارين بكفر البطيخ، حيث تم تسليمها وتشغيلها في 28 مارس 2025، ويجري حاليًا استكمال توصيل الوصلات المنزلية.

متابعة المشكلات الطارئة في شبكات الصرف

تابعت المهندسة شيماء الصديق تنفيذ أعمال تغيير خط الصرف الصحي بطول 300 متر عند مساكن مصنع الغزل والنسيج، وذلك ضمن أعمال "رد الشيء لأصله". كما استعرضت مشكلة الصرف الصحي بمنطقة السنانية خلف استاد سمير زاهر، والإجراءات المتخذة لحلها.

اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والنظافة

مشروعات "حياة كريمة" في كفر سعد

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ناقشت نائب المحافظ معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجارية في مركز كفر سعد. وتابعت الموقف التنفيذي لمحطات معالجة أم الرزق، المرابعين، والسوالم، إضافة إلى خمس محطات رفع يُجرى الانتهاء من العمل بها خلال الفترة الحالية.

تشديد على تحسين مستوى النظافة

وجهت نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة، والتأكيد على وضع صناديق القمامة في مختلف المناطق، مع توجيه المواطنين لاستخدامها. كما شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

بحث حلول لمشكلات الصرف الصحي بالمحافظة

ناقشت نائب المحافظ الحلول المقترحة لمشكلة طفح مياه الصرف الصحي في بعض المناطق، ومنها عزبة البرج، حيث تم تكليف شركة المياه بإدراج هذه المناطق ضمن خطة الإحلال والتجديد. كما تابعت الجهود المبذولة لحل مشكلة الصرف الصحي بقرية الروضة خلف صيدلية الجزيرة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع الإنجاز وتقليل المشكلات البيئية.

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