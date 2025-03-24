بمراكز الشباب والمقاهي، استمرار فعاليات قافلة الأزهر الدعوية بالإسماعيلية (صور)

واصلت القوافل الدعوية التابعة للأزهر الشريف أعمالها في محافظة الإسماعيلية، والتي تم إطلاقها منذ يوم السبت الماضي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



أعضاء القافلة الدعوية ينطلقون في أرجاء الإسماعيلية

انطلق أعضاء القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية لأداء المحاضرات التوعوية الكبرى والحديث عن المبادرات التي يطلقها الأزهر الشريف في كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية.

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

الأماكن المستهدفة من التوعية

واستهدفت تلك الجلسات الدعوية المؤسسات المختلفة ومراكز الشباب، والمقاهي وأقسام الشرطة علي مستوي المحافظة.

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

إقامة الجلسات التوعوية

وتقام تلك الجلسات التوعوية تحت رعاية الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ جمال عباس مرسي مدير الدعوه بمنطقه واعظ الاسماعيلية، وفضيلة الشيخ هاني عبد العليم مكاوي مدير التوجيه.

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

وكانت قد استقبلت محافظة الإسماعيلية، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

جانب من أعمال القافلة الدعوية،فيتو

ومن جانبه وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لها؛ لبدء عملها بمراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.











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