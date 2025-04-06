الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام في الإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

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مدة إقامة الحملة 

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الإدارة المركزية، ودكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وبإشراف دكتور هاني عبد الخالق مدير عام الصحة الوقائية، ومتابعة دكتورة سماح حلمي مدير إدارة الوقاية.  

وبدأت الحملة القومية أمس وتستمر ولمدة شهر وستغطي جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها. 

الهدف من الحملة القومية للتحصين 

وتهدف الحملة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وتعزيز الصحة العامة، من خلال تقديم اللقاحات اللازمة وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بمستوى عالٍ من الكفاءة. 

الحفاظ على الثروة الحيوانية 

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنمية الثروة الحيوانية والاستثمار فيها وعمل التحصينات اللازمة.

وكانت مديرية الطب البيطرى، في محافظة الإسماعيلية، نظمت في وقت سابق تحت رعاية الدكتور حامد موسي الأقنص، قافله علاجية مجانية، بقريه المحسمة الجديدة بمركز ابوصوير وذلك تحت إشراف الدكتور سامح محمد عبدالقادر مدير إدارة الرعاية والعلاج.  

المشاركون في الحملة 

وشارك في فعاليات القافلة كل من الأطباء البيطريين، الدكتورة مها يوسف مدير اداره التناسليات، والدكتور زكي الدين محمد مصطفي  مدير اداره ابوصوير، والدكتورة مروه مصطفي  طبيبه الوقايه والتقصي الوبائي، والدكتورة سها عبدالله طبيبة الإرشاد بالمديرية.  

المستهدف من الحملة 

وشملت فعاليات الحملة تشخيص العديد من الحالات وإعطاء العلاج المناسب بالمجان  وتوعيه المربين بخطوره واعراض مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع واهميه الترقيم والتسجيل وأهمية الإقبال علي لجان التحصين  للحفاظ علي الصحه العامه وعلي الثروه الحيوانية. 

توعية المربيين 

كما قامت ايضا الدكتورة سها عبدالله  بعمل توعيه ارشاديه للمواطنين  عن اهميه التامين علي الماشيه ومردوه بالنسبه لصغار المربين لحثهم للاقبال علي التامين 
 

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