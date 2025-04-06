إعلام الأزهر يسلط الضوء على إشكالية دراما رمضان 2025

عبر الدكتور سامح عبد الغني، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن استيائه من المشهد الدرامي في الفترة الأخيرة، لافتًا إلي أن المشهد يحتوى على ابتذال وألفاظ نابية، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذي يقلد ما يراه في الدراما، ما يحدث خللا في قيم ومعتقدات المجتمع.

رؤية ومخطط للدراما المصرية

وشدد “عبد الغني”، على أن هناك ضرورة لوضع رؤية ومخطط لـ الدراما المصرية التي تحافظ على قيم وتماسك المجتمع والارتقاء بالذوق العام وأخلاقيات الشباب.

قضايا سلبية في الدراما

ولفت إلي أن الأعمال الدرامية التي تعرض مؤخرًا تعرض قضايا مليئة بالنماذج السلبية والسيئة وبالتالي هي بحاجة الي الضبط، مشيرًا إلي أن هناك ضرورة لاهتمام الدراما بالنماذج الجيدة مثل طه حسين ورأفت الهجان.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس” إلي أن الدراما التليفزيونية تسلط الضوء على شخصيات سيئة، ولا ترقى إلي التناول، وتتجاهل النماذج الجيدة والعظيمة.

مشكلة دراما رمضان 2025

وأكد: أن بعض الأعمال الدرامية في شهر رمضان الماضي تم إنتاجها من غير المختصين، ولهذا كانت بحاجة إلى إعادة ضبط وتدقيق، مشددًا على ضرورة الاعتماد على كبار صناع الدراما الذي أنتجوا تاريخًا حافلًا من الأعمال الدرامية في مصر والخارج.

وأشار إلي أن هناك أنباء عن إنتاج التلفزيون المصري لعمل درامي يروي قصة طلعت حرب، وهذا يُعتبر خطوة جيدة في الطريق الصحيح، ولبنة من اللبنات لوضع الدراما المصرية في مكانها الطبيعي في العالم العربي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة صياغة الدراما المصرية جاءت في الوقت المناسب، خاصة وأن المشهد الدرامي كان يسير للأسف الشديد نحو الهاوية، وهذا يؤكد أن صانع القرار في مصر ليس بعيدًا عن المشهد، ويرصد الظواهر السلبية، وفي الوقت المناسب يتخد الإجراءات الفاعلة.



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