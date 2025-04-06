فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

كشف مسئول إيراني كبير، اليوم، عن إرسال طهران رسائل تحذير إلى دول جوار، شملت العراق وتركيا ودولا خليجية، من مغبة دعم أي هجوم أمريكي على الجمهورية الإسلامية.

إيران ترسل تحذيرات لدول جوار تشمل قطر والإمارات

وقال المسئول لوكالة "رويترز"، إن إيران أرسلت تحذيرات للعراق والكويت والإمارات وقطر وتركيا والبحرين من أن أي دعمٍ لـ هجوم أمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي المجال الجوي أو أراضي هذه الدول أثناء الهجوم، سيعد عملا عدائيا.

وحذر المسئول، حسب ما ذكرت "رويترز"، من أن مثل هذا الإجراء "سيكون له عواقب وخيمة عليهم".

مضيفا، أن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، وضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى.

تهديد باستهداف القواعد الأمريكية فى المنطقة

وألمح قائد القوات الجوفضائية التابع لـ الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي، زاده يوم الاثنين الماضى، إلى أن القواعد الأمريكية في المنطقة قد تستهدف في أي صراع.

قطع بحرية إيرانية، فيتو

ورفض متحدثون باسم حكومات العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين التعليق على حقيقة تلك التهديدات، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إنه لا علم لديها بهذا التحذير لكن من الممكن نقل مثل هذه الرسائل عبر قنوات أخرى.

وعبرت إيران اليوم الأحد، عن رفضها إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا بشأن ملفها النووي، معتبرة أن "لا معنى لها" في ظل التهديدات و"التناقضات" من إدارة دونالد ترامب، حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي.

وجاء رد وزير الخارجية غداة تشديد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن طهران مستعدة للانخراط في حوار "على قدم المساواة" مع أمريكا.

وقال ترامب الخميس الماضى، "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء".

تحضيرات فى تل أبيب لهجوم مشترك ضد إيران

تحت عنوان "بين سوريا وإيران وغزة"، كتب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوسي يهوشع، مقالا، استعرض فيه مناقشات الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي بتل أبيب وتحضيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب شاملة بالتنسيق مع ترامب الذي لطالما لوح بفتح "أبواب الجحيم" على الشرق الأوسط.

وقال إن "المناقشات التي تجري في تل أبيب تذكرنا بالتحضيرات للهجوم على إيران التي خطط لها قبل حوالي 14 عاما، بينما في سوريا، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحصول على سيطرة عسكرية قد تهدد إسرائيل الساعية لمنع أنقرة من التموضع العسكري ودعم الرئيس السوري أحمد الشرع".

وأوضح، أن جيش الاحتلال وسع دائرة الحرب على 3 جبهات رئيسية، هي غزة وسوريا ولبنان، وقال "هناك جبهات أخرى، والإيرانية هي الأكثر إلحاحا"، كاشفا عن تقارير عدة بشأن "إمكانية شن هجوم إسرائيلي أو أمريكى أو مشترك على الجمهورية الإسلامية".

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