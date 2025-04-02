إيران: لن نسعى لامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن بلاده لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف.

توقيع الاتفاق النووي

وكتب عراقجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" حسب وكالة الأنباء الايرانية ارنا اليوم الأربعاء "قد لا يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتما بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن هذا الاتفاق تضمن التزامًا أساسيًا من جانب إيران لا يزال قائمًا، وحتى الولايات المتحدة ــ التي هي خارج الاتفاق ــ استفادت منه، وتجدد إيران التأكيد على أنها لن تسعى مطلقا، ​​تحت أي ظرف من الظروف، إلى البحث او إنتاج أو امتلاك الاسلحة النووية".

انسحاب الولايات المتحدة

وأضاف بعد مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاق النووي ــ سبع سنوات على انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي ــ لا يوجد حتى أدنى دليل على أن إيران انتهكت هذا الالتزام وحتى تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اعترفت مؤخرا بهذا الأمر بشكل كامل.

الإخفاقات الكارثية في منطقتنا

وتابع عراقجي: لقد أثبت التفاعل الدبلوماسي فعاليته في الماضي ويمكن أن يظل فعالًا حتى الآن، ولكن يجب أن يكون واضحا للجميع أنه لا يوجد شيء اسمه "خيار عسكري"، ناهيك عن "حل عسكري"، قائلا: إن الإخفاقات الكارثية في منطقتنا، والتي كلفت الإدارات الأمريكية السابقة أكثر من سبعة تريليونات دولار، تتحدث عن نفسها بالقدر الكافي.



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