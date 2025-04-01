مسؤول إسرائيلي: نستعد لهجوم إيراني محتمل

كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة "معاريف" أن هناك إجماعًا في جميع أرجاء النظام السياسي حول احتمالية أن تشن إيران هجومًا على إسرائيل.

وأكد المسؤول أنه "بحسب التقديرات، فإن طهران قد تقرر مهاجمة إسرائيل بسبب التوتر الذي تشعر به القيادة الإيرانية، من باب الضيق واليأس. نحن في إسرائيل نستعد لجميع الاحتمالات"، وفق قوله.

وأشار إلى أن إيران في الوقت الراهن تعيش حالة من التوتر بسبب ضعف أذرعها في المنطقة، لذلك فإنها تشعر بالخطر.

وأضاف: "الافتراض السائد في إسرائيل هو أن الإيرانيين أصبحوا عرضة للخطر ويعيشون حالة من التوتر بسبب ضعف محور الوكلاء، لذلك من المحتمل أن تقرر طهران مهاجمتنا".

قصف لا مثيل له

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي في اليمن والإيرانيين من أنّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشل": “أوقفوا إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم.

وبخلاف ذلك، فإنّنا لا نزال في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورُعاتهم في إيران"، وفق تعبيره.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصفها، في تصريحات أخرى منفصلة، وأيضًا بفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

وفي تصريحات له، أضاف ترامب أنه "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق فإنها ستتعرض لقصف لا مثيل له"، وفق تعبيره.

وشدد على أن صبره "لن يدوم طويلًا"، ملوحًا بإجراءات عسكرية واقتصادية إذا لم تحقق المفاوضات نتائج مرضية.

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