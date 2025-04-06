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خارج الحدود

إيران: المفاوضات المباشرة مع واشنطن لا معنى لها

عباس عراقجي، فيتو
عباس عراقجي، فيتو

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة "لا معنى لها"، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفضيله لهذه الصيغة في أي مباحثات محتملة مع طهران.

وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن "المفاوضات المباشرة مع طرف هدد على الدوام باستخدام القوة خلافا لميثاق الأمم المتحدة وعبر عن مواقف متناقضة، لا معنى لها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة للانخراط في حوار "على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة، من دون أن يوضح إمكانية مشاركة طهران في محادثات مباشرة.

وتساءل بزشكيان: "إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض، فلماذا يقوم بالتهديد؟"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا".

ويأتي موقف بزشكيان بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن حض طهران على الانخراط في محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، بقصف إيران في حال باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.

وتبدي إيران استعدادها للحوار، لكنها ترفض إجراء محادثات مباشرة تحت التهديد والضغط.

والخميس، قال ترامب إنه يفضل إجراء "محادثات مباشرة" مع إيران.

وأوضح في تصريح لصحفيين: "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء".

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عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طهران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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