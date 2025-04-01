الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بإيران، في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين في كل من إيران والإمارات والصين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأنشطة التي أدت إلى فرض هذه الإجراءات.

وأكدت واشنطن أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لوقف الأنشطة التي تعتبرها غير مشروعة، مشددة على التزامها بمواصلة استخدام الأدوات الاقتصادية للحد من نفوذ إيران الإقليمي.

أمريكا: سندعم تايوان أمام الضغوط العسكرية الصينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إنها ستدعم تايوان أمام الضغوط العسكرية الصينية.

تصاعد التوترات بين الصين وتايوان 

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصعيد الصين لتكتيكات الترهيب العسكري لا يؤدي إلا تفاقم التوترات.

ويأتي ذلك بعدما أطلقت الصين تدريبات عسكرية كبيرة حول جزيرة تايوان.

وحذرت الصين، اليوم الثلاثاء، من أن الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان قد تؤدي إلى اندلاع حرب، وذلك بُعيد إطلاقها حول الجزيرة مناورات عسكرية كبرى. 

وقال تشو فنجليان المتحدّث باسم مكتب شؤون تايوان، الهيئة المولجة الإشراف على سياسات الحزب الشيوعي الصيني تجاه تايوان، إنّ استقلال تايوان يعني الحرب، والدفع باتجاه استقلال تايوان يعني دفع سكان تايوان إلى وضع خطير لنزاع مسلَّح.

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واشنطن وزارة الخزانة الاميركية الضغوط الاقتصادية إيران

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