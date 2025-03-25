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أخبار مصر

جامعة أسيوط توافق علي استضافة امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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كشف مستند رسمى صادر من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لعمداء الكليات، عن موافقة الجامعة للمساهمة في امتحانات الثانوية العامة.


وردت الجامعة في مستند على المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التكليف بمساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى منع الغش بامتحانات الثانوية العامة المصرية والتى منها المساهمة فى أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية.

وأوضح الخطاب أنه تم عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة بتاريخ 19 مارس وتقرر التوصية بضرورة وضع جداول امتحانات الكليات فى موعد مناسب بحيث يكون آخر يوم للامتحانات بجميع الكليات يوم 2 يونيو المقبل.

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