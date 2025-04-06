صعود عملة Pi Network أمام الدولار عالميا

سعر Pi Network بالدولار، ارتفعت عملة Pi Network أمام الدولار عالميا بحركة تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، وسط توجه المستثمرين للأصول الآمنة، والانتقادات المتزايدة للعملة المشفرة.

وترصد "فيتو" سعر Pi Network بالدولار وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

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Pi Network - فيتو

الأسواق المالية ورسوم ترامب الجمركية

وأدت رسوم ترامب الجمركية إلى موجة هبوط في كافة الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات المشفرة، فيما بدأت بعض العملات من استعادة جزء من خسائرها.



مبادرة "Vote to List" واستبعاد عملة Pi Network

يواجه مشروع عملة Pi Network انتقادات متزايدة، حيث وصف أحد المستخدمين الوضع الحالي بأنه "الأصعب" منذ إطلاق المشروع في عام 2019، وسط تساؤلات حول جاهزية الفريق لإطلاق الشبكة الرئيسية المفتوحة.

كما استبعدت منصة بينانس مرة أخرى عملة Pi Network (PI) من جولتها الأخيرة ضمن مبادرة "Vote to List"، التي تتيح للمستخدمين التصويت لاختيار العملات الرقمية الجديدة التي سيتم إدراجها على المنصة.

وفي الجولة الحالية، اختارت بينانس 12 عملة رقمية، تشمل مشاريع متنوعة تعتمد على فائدة معينة، بينما غابت Pi Network للمرة الثانية على التوالي، بعدما تم استبعادها من الجولة الأولى في مارس الماضي، وأوضحت بينانس لاحقًا أنها ستركز على المشاريع المبنية على شبكة BNB، ما يستبعد Pi تلقائيًا من المشاركة.

Pi Network - فيتو

سعر Pi Network بالدولار اليوم

صعد سعر Pi Network ليسجل 0.6144 دولارا وفقًا لبيانات "coinmarketcap"، ومنذ إطلاقها في فبرايرالماضي، فقدت Pi أكثر من 75% من قيمتها، وفقدت 25% خلال الأسبوع الماضي، كما وصل حجم التداول اليومي إلى 11.1 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.74 مليارات دولار.

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