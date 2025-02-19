سعر عملة Pi Network مقابل الدولار، لا تزال عملة Pi Network (PI) في مرحلة التطوير ومع ذلك، هناك بعض المنصات التي تعرض أسعارًا تقديرية للعملة، على الرغم من أن هذه الأسعار قد لا تعكس القيمة الحقيقية أو المستقبلية للعملة، ليصل السعر التقديري لعملة Pi حوالي 49.01 دولار أمريكي لكل PI.

Pi Network

حجم التداول على العملة

كما أن ذلك يأتى مع حجم تداول يومي بلغ 288,259.83 دولار أمريكي، حيث إن السعر شهد انخفاضًا بنسبة 2.01% خلال الــ 24 ساعة السابقة.

اتجاه حركة الاسعار خلال الربع الاخير من 2024

من ناحية أخرى، في 27 أكتوبر 2024، ذكرت منصة "أجري توداي" أن السعر المقدر لعملة Pi كان حوالي 38.70 دولار أمريكي، مع تقلبات يومية بين 37 و45 دولارًا ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه الأسعار تقديرية وليست رسمية، نظرًا لعدم إطلاق العملة بشكل كامل في الأسواق.

Pi Network

ماذا تعرف عن Pi Network؟

تجدر الإشارة إلى أن Pi Network تم إطلاقها في عام 2019 بهدف توفير عملة رقمية يمكن تعدينها عبر الهواتف الذكية بسهولة، دون الحاجة إلى معدات تعدين متقدمة أو استهلاك كبير للطاقة، وقد شهد المشروع نموًا ملحوظًا في قاعدة مستخدميه، حيث بلغ عددهم حوالي 14 مليون مستخدم في مارس 2024.

تداول العملة على منصات التداول المختلفة

مع ذلك، لا يزال المشروع في مراحله التجريبية، ولم يتم إطلاق الشبكة الرئيسية (Mainnet) بشكل كامل حتى الآن، وبالتالي، لا يمكن تداول عملة Pi على المنصات الرسمية، ولا يوجد سعر سوقي معتمد لها، يُتوقع أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية في المستقبل، مما سيمكن المستخدمين من تداول العملة على منصات التداول المختلفة.

في الوقت الحالي، يجب على المهتمين بعملة Pi توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وتجنب الانسياق وراء الأسعار التقديرية غير الرسمية التي قد لا تعكس القيمة الحقيقية للعملة، وينصح المهتمون بمتابعة المصادر الرسمية والتحديثات المستقبلية للحصول على معلومات دقيقة حول قيمة العملة وتطوراتها.

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