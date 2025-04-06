الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحولت إلى مدينة أشباح، رفح الفلسطينية تعيش كارثة إنسانية شاملة

رفح، فيتو
رفح، فيتو

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم: إن محافظة رفح تعيش كارثة إنسانية شاملة بفعل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

الاحتلال يدمر أكثر من 90% من منازل محافظة رفح

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من 90% من منازل محافظة رفح و85% من بنيتها التحتية.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وأشار إلى أن إغلاق الاحتلال المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية ويمنع وصول الوقود لمضخات المياه.

الأونروا تطالب بإنهاء الحصار على غزة وعودة المساعدت 

في ذات السياق قالت كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إنه يجب إنهاء الحصار على غزة، والسماح بعودة المساعدات الإنسانية.

وتابعت كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نواصل تقديم المساعدة في قطاع غزة بما تبقى لدينا من إمدادات، والمخزون آخذ في النفاد والوضع يزداد سوء.

ولفتت الأونروا، إلى أنه مر أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.

عودة وقف إطلاق النار في غزة، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي

صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفح الإبادة الجماعية محافظة رفح غزة منازل محافظة رفح المعابر الأونروا

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تنسف مربعات سكنية في رفح

استشهاد طواقمنا في رفح، بيان عاجل للدفاع المدني في غزة

جيش الاحتلال يوجه إنذارا لإخلاء مناطق في رفح الفلسطينية

إسرائيل تشن غارات على المناطق الشرقية من رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

عدد حلقات مسلسل آسر للفنان باسل خياط

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية