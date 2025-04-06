تحولت إلى مدينة أشباح، رفح الفلسطينية تعيش كارثة إنسانية شاملة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم: إن محافظة رفح تعيش كارثة إنسانية شاملة بفعل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

الاحتلال يدمر أكثر من 90% من منازل محافظة رفح

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من 90% من منازل محافظة رفح و85% من بنيتها التحتية.

غزة، فيتو

وأشار إلى أن إغلاق الاحتلال المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية ويمنع وصول الوقود لمضخات المياه.

الأونروا تطالب بإنهاء الحصار على غزة وعودة المساعدت

في ذات السياق قالت كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إنه يجب إنهاء الحصار على غزة، والسماح بعودة المساعدات الإنسانية.

وتابعت كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نواصل تقديم المساعدة في قطاع غزة بما تبقى لدينا من إمدادات، والمخزون آخذ في النفاد والوضع يزداد سوء.

ولفتت الأونروا، إلى أنه مر أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.

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