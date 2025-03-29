السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش والشاباك يتحدثان عن العثور على أدلة مرتبطة بجثمان أسير إسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، اليوم السبت، أنه تم العثور في منطقة رفح على أدلة مرتبطة بجثمان الأسير ميني غودارد، ولكنهما أكدا أن جثمانه ما زال محتجزا.

وفي السياق ذاته دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى تكثيف المشاركة في مظاهرات الليلة للمطالبة بصفقة تعيد جميع المختطفين.

بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين 

وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وفد التفاوض بصفقة تعيد الـ59 مختطفا دفعة واحدة أو أن يستقيل.

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وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط الشعبي فقط هو ما يعيد المختطفين وواضح للجميع أن الضغط العسكري يقتل المختطفين.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإتمام صفقة الأسرى 

واضافت: ندعو جميع الإسرائيليين إلى الانضمام إلينا للتظاهر للمطالبة بوقف الحرب، ونتنياهو يطيل الحرب كي ينجو من لجنة التحقيق وانهيار حكومته.

وتابعت: نتنياهو يضحي بالمختطفين وبالدولة كاملة من أجل بقائه في السلطة واستئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى قتل باقي المختطفين في غزة.

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