الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

عودة وقف إطلاق النار في غزة، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السعودي، فيتو

جرى اتصال هاتفي اليوم بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة

جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين الشقيقين لمتابعة الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة. 

الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار 

وبحث الوزيران التحركات المقبلة للجنة العربية-الإسلامية الوزارية ونشاطها مع الأطراف الدولية بشأن الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

خفض التصعيد في المنطقة

واستعرض الوزيران الموقف بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء آخر المستجدات الخاصة بتلك الأزمات، وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات.

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بدر عبد العاطي الأمير فيصل بن فرحان التصعيد الاسرائيلي

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