رفعت سيد أحمد: إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتنفيذ أجندة الاحتلال القديمة

كشف الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المباني السكنية بـ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يؤكد هدفًا واضحًا يتمثل في تهجير الفلسطينيين من القطاع، الذي أصبح – من وجهة النظر الإسرائيلية – غير صالح للحياة، نحو سيناء.

وأكد رفعت لـ فيتو أن "المخطط الإسرائيلي لا يتوقف عند غزة، بل يطال الأراضي المصرية، حيث تسعى إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة إلى خلق ذرائع للتدخل في سيناء مرة أخرى، خاصة إذا قامت المقاومة بأي رد فعل".

أطماع قديمة في كنوز سيناء

وأشار إلى أن الأطماع الإسرائيلية في سيناء ليست جديدة، بل هي تاريخية نظرًا لثرواتها الهائلة، موضحًا أن "سيناء تحتوي على 30% من الشواطئ الصالحة في مصر، بالإضافة إلى احتوائها على أحجار كريمة في جبالها، والمسار التاريخي لرحلة العائلة المقدسة، فضلًا عن الآثار المصرية التي لا تزال مخزنة في بعض المواقع".

حرب إبادة لفتح الطريق إلى سيناء

وحذر الخبير الاستراتيجي من أن "حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين تهدف إلى تمهيد الطريق للسيطرة على سيناء، خاصة بعد انهيار اتفاقية كامب ديفيد من الجانب الإسرائيلي، الذي لم يعد يحترم المواثيق الدولية".

وشدد على أن "سيناء تمثل الخط الأمامي للأمن القومي المصري، وأن ما يحدث في غزة اليوم هو جزء من مخطط أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

دعوة للدول العربية لدعم المقاومة

وطالب رفعت الدول العربية بتحمل مسؤولياتها ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل، قائلًا: "علينا أن ننتبه جيدًا لما يحدث في غزة، فالحرب التي تشنها إسرائيل ليست حربًا متكافئة، بل هي إبادة ممنهجة استمرت لأكثر من عام ونصف".

جاءت تصريحات رفعت سيد أحمد بالتزامن مع تقارير إعلامية أفادت بنسف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمباني سكنية في رفح، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية في حي الشجاعية شرق غزة، مدعيًا تدمير بنى تحتية وقتل "مسلحين".

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