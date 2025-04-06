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خارج الحدود

صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس إلى 1,335 شهيدا و3,297 مصابا. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: إن مستشفيات القطاع استقبلت 26 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بإصابة 4 فلسطينيين بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جنوب قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

 قصف إسرائيلي مكثف في خان يونس ورفح

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة. 

وشهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح  قصفا متواصلا، وأن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح.

وسمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المنازل برفح والتي  تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة.

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غزة خان يونس رفح

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