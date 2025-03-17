كشفت وزارة الصحة عن فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض الكبد.

فوائد ممارسة الرياضة في رمضان لمرضى الكبد

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب على مرضى الكبد ممارسة الرياضة في رمضان لأنها تنشط الدورة الدموية وتحسن كفاءة عمل الإنسولين وتحافظ على مستوى السكر في الدم.

وتعد ممارسة الرياضة مفيدة في مكافحة الاعتلال الكبدي لأنها تساعد على بناء العضلات الهيكلية، كما يمكن للعضلات أن تساعد في التخلص من الأمونيا في الدم، وهي المادة المسؤولة بشكل رئيسي عن اعتلال الدماغ الكبدي في أمراض الكبد المتقدمة.

ويمكن أن تُقلل الرياضة من ارتفاع ضغط الدم الوريدي البابي وارتفاع ضغط الدم الوريدي البابي هو ارتفاع ضغط الدم في الأوردة المؤدية إلى الكبد ويمكن أن يُسبب تليف الكبد تحوله إلى تليف كبدي لا تعويضي، كما يُمكن أن يُسبب ارتفاع ضغط الدم البابي نزيفا، وتورمًا في البطن، واعتلالًا دماغيا كبديًا.

ينبغي على مرضى الكبد البدء بالمشي

يُوصف غالبًا للأشخاص المُرشحين لزراعة الكبد ممارسة التمارين الرياضية لتُصبح قوية بما يكفي لإجراء الجراحة ويعتبر المشي من أفضل التمارين.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها

- التدخين.

- تناول الوجبات غير الصحية.

- الأطعمة المليئة بالسكر.

ومن أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان الآتي:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.



5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.



6- كثرة تناول المصريين للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.



7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهي مقدمات لزيادة دهون الدم.

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