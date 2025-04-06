بالأسماء، ارتفاع أعداد المصابين في انقلاب ميني باص عمال بالفيوم إلى 21 شخصًا

أكد مصدر بمديرية الصحة بالفيوم، ارتفاع أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميني باص، محمل بالعمال على طريق الفيوم ـ القاهرة إلى 21 مصابا، فقد اضيف إلى المصابين كل من: حمادة عويس أبو الحارث، 42 سنة، ومحمد قرني عبد القوي، 38 سنة، ومحمد حماد سعيد، 40 سنة، وخالد رجب أحمد مرسي، 14 سنة، ورجب أحمد مرسي، وجميعهم إصاباتهم بسيطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة.

أسماء كل المصابين

وكان قد سبق وتم الإعلان عن إصابة كل من: أحمد عبد العظيم عبد التواب 47 عام، مقيم بقريه فيديمن، وخالد أحمد عبد الظاهر 39 عاما، مقيم بقرية بني صالح، ومؤمن محمد عبد الظاهر 37 سنة، مقيم بقريه بني صالح، وأيمن عوض الله أحمد مبروك 45 عام، مقيم بقرية الأعلام، ومصطفى محمد رجب مبروك، 45 سنة، مقيم بقرية الأعلام، وطاهر رأفت عبد الغني، 36عاما، ومقيم بقربة سنهور، وسيد محمد علي 40عام، ونقيم بقرية بني صالح، وأحمد رمضان عبد التواب 49 سنة، مقيم بقريه بيهمو، ومحمد السيد أحمد السيد 43 سنة، مقيم بقرية سنهور، ومصطفى عبد الواحد محمود أحمد 42 سنة، ومقيم بقرية سنهور، وشعبان عبد الرحيم مصطفى 47 سنة، ومقيم بقرية بيهمو، ومحمد عبد الفضيل يوسف 40 سنة، مقيم بقرية بيهمو، ورمضان عمر عمر 42 سنة، مقيم بقرية سنهور، وأحمد محمد محمد عبد العاطي 43 سنة، مقيم بقريه الأعلام، ومصطفى محمد رجب 38 سنه، مقيم بقرية بني صالح، وجميعمهم مصابي بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى كل من مستشفى سنورس المركزي ومستشفى الفيوم الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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