الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب حمار، إصابة 15 عامل في انقلاب ميني باص بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

أصيب 15 عاملا من الفيوم، في حادث انقلاب ميني باص علي طريق الفيوم – القاهرة، كان يقل العمال في طريقهم للعمل بأحد مصانع 6 اكتوبر، وتم نقل المصابين الي كل من مستشفى سنورس المركزي، ومستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

انقلاب مني باص على طريق الفيوم – القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بانقلاب سيارة ميني باص، على طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من مدخل أبو عيطة، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، وإدارة مرور الفيوم، و10 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن قائد ميني باص محمل بعمال إحدى الورديات الخاصة بأحد مصانع مدينة السادس من اكتوبر، فوجئ بحمار يقطع عليه الطريق، فحاول أن  يفتدية إلا أن السيارة انقلبت علي جانب الطريق، وأصيب 15 من ركابها، وتم نقلهم الي كل من مستشفي سنورس ومستشفي جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-4-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري لمتابعة خطة سلامة إنتاجها

وتم القبض على صاحب الحمار، وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مرور الفيوم السادس من أكتوبر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات انقلاب سيارة ميني باص محافظة الفيوم مستشفي جامعة الفيوم مستشفي سنورس المركزي مركز شرطة سنورس

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-4-2025 في محافظة الفيوم

انطلاق موسم القمح المحلي 15 أبريل الجاري.. بدء الحصاد مبكرا في الفيوم واستلام 70 ألف طن.. التموين تستهدف تجميع 5 ملايين طن.. وسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري لمتابعة خطة سلامة إنتاجها

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 6-4-2028

الأكثر قراءة

أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

محمد إمام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

أسعار الخضار اليوم،انهيار الطماطم والبصل في سوق العبور

تناولوا الحبة القاتلة، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

قبل الكاميرون الليلة، ماذا يحتاج منتخب الناشئين للتأهل لكأس العالم بقطر؟

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025

منوعات

المزيد

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة صحية للمعلمين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أولها الثناء على الله، تعرف على كيفية الاستغفار وفضل ذكر الله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية