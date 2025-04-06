بسبب حمار، إصابة 15 عامل في انقلاب ميني باص بالفيوم

أصيب 15 عاملا من الفيوم، في حادث انقلاب ميني باص علي طريق الفيوم – القاهرة، كان يقل العمال في طريقهم للعمل بأحد مصانع 6 اكتوبر، وتم نقل المصابين الي كل من مستشفى سنورس المركزي، ومستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

انقلاب مني باص على طريق الفيوم – القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بانقلاب سيارة ميني باص، على طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من مدخل أبو عيطة، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، وإدارة مرور الفيوم، و10 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن قائد ميني باص محمل بعمال إحدى الورديات الخاصة بأحد مصانع مدينة السادس من اكتوبر، فوجئ بحمار يقطع عليه الطريق، فحاول أن يفتدية إلا أن السيارة انقلبت علي جانب الطريق، وأصيب 15 من ركابها، وتم نقلهم الي كل من مستشفي سنورس ومستشفي جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

وتم القبض على صاحب الحمار، وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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