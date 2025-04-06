أسماء عمال الفيوم المصابين في انقلاب ميني باص أحد مصانع 6 اكتوبر

كشف مصدر بصحة الفيوم عن أسماء 15 عاملا أصيبوا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب مني باص على طريق القاهرة ـ الفيوم، بالقرب من مدخل ابو عيطة، بدائرة مركز شرطة سنورس، فقد فوجئ قائد السيارة بحمار يقطع عليه الطريق، فحاول تفاديه إلا أن السيارة انقلبت على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة 15 عاملا، وتم نقل المصابين الي كل من مستشفي سنورس المركزي ومستشفي جامعة الفيوم.

اسماء العمال المصابين

وكان الواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز سنورس يفيد بإنقلاب ميني باص علي طريق الفيوم ـ القاهرة، يقل وردية عمال أحد المصانع بمدينة 6 اكتوبر، واسفر الحادث عن إصابة كل من، احمد عبد العظيم عبد التواب 47 عام، مقيم بقريه فيديمن، وخالد احمد عبد الظاهر 39 عاما، مقيم بقرية بني صالح، ومؤمن محمد عبد الظاهر 37 سنة، مقيم بقريه بني صالح،وايمن عوض الله احمد مبروك 45 عام، مقيم بقرية الاعلام، ومصطفي محمد رجب مبروك، 45 سنة، مقيم بقرية الاعلام، وطاهر رأفت عبد الغني، 36عاما، ومقيم بقربة سنهور، وسيد محمد علي 40عام، مقيم بقرية بني صالح، واحمد رمضان عبد التواب 49سنة، مقيم بقريه بيهمو، ومحمد السيد احمد السيد 43 سنة، مقيم بقرية سنهور، ومصطفي عبد الواحد محمود احمد 42 سنة، ومقيم بقرية سنهور، وشعبان عبد الرحيم مصطفي 47 سنة، ومقيم بقرية بيهمو، ومحمد عبد الفضيل يوسف 40 سنة، مقيم بقرية بيهمو، ورمضان عمر عمر 42 سنة، ومقيم بقرية سنهور، واحمد محمد محمد عبد العطي 43 سنة، مقيم بقريه الاعلام، و مصطفي محمد رجب 38 سنه، مقيم بقرية بني صالح، وجميعمهم مصابي بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقله إلى كل من مستشفي سنورس المركزي ومستشفى الفيوم الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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