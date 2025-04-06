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خارج الحدود

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية

مسيرات أوكرانية،
مسيرات أوكرانية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل ودمرتها.


وأضافت الوزارة في منشور على تيليجرام أنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الحدوديتين، وفوق منطقة روستوف جنوبي  روسيا.

كان يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف قد قال في وقت سابق عبر تيليجرام، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الهجوم، ولكن وردت أنباء عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مبان إدارية في أحد أحياء المنطقة.

هجوم على كييف

من جانبها، ذكرت الإدارة العسكرية في كييف صباح الأحد أن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات الجوية على العاصمة الأوكرانية، مما أدى إلى انطلاق الدفاعات الجوية.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في منشور على منصة تيليجرام: إن الهجوم الجوي تسبب في اندلاع حرائق في منطقتي دارنيتسكي وأوبولون، وأن رجال الإنقاذ يتوجهون إلى المواقع المستهدفة.

ونقلت تقارير إعلامية عن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو قوله في وقت سابق على تطبيق تيليجرام: "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوي يتصدى. ابقوا في الملاجئ!"، مضيفا أن "الهجوم الصاروخي على كييف مستمر".

ولاحقا، أعلن كليتشكو عن "إصابة شخصين على الأقل في كييف في منطقة دارنيتسكي (جنوب شرق)".

إلى ذلك، أبلغت الدفاعات الجوية الأوكرانية أن إنذارات قد صدرت في مناطق خاركيف وميكولاييف وأوديسا، مشيرة إلى أن "صواريخ دخلت من الشمال في منطقة تشيرنيغيف وتتجه جنوبا".

بولندا تنشر طائرات

أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أن طائرات بولندية وحليفة أقلعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا.

وأضافت القيادة على منصة إكس "تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الأمن في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر".

وكانت القوات الجوية الأوكرانية أطلقت تحذيرا من احتمال وقوع هجمات صاروخية روسية وظل التحذير قائما في جميع أنحاء أوكرانيا حتى الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش.

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