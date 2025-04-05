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مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري لمتابعة خطة سلامة إنتاجها

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، الاجتماع الدوري لسلامة ومأمونية المياه، ومأمونية تداول الصرف الصحي، بحضور رؤساء القطاعات، والمديرين العموم، وممثلي الإدارات المختلفة، تضمن الاجتماع مناقشة خطة سلامة ومأمونية نظام إمداد محطة مياه الشرب بالبرنس، واستعراض الإجراءات التصحيحية المطلوبة لتعزيز مأمونية مياه الشرب، وضمان تقديم خدمات آمنة ومستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واهتمامها المستمر بتفعيل ومتابعة خطط المأمونية على مستوى الشركات التابعة.

التزام بمعايير إنتاج مياه الشرب

يذكر أن  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى دائما ما تؤكد التزامها بإنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية، مع تطبيق نظم الرقابة على جميع مراحل الإنتاج بدءًا من مصادر المياه وحتى خروجها من محطات المعالجة، بالإضافة إلى تطبيق خطط مأمونية تداول الصرف الصحي في جميع المحطات، لما لهذه الخطط من أهمية كبيرة في الحفاظ على جودة المياه، وحماية الصحة العامة والبيئة.

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كما تمت مناقشة الوضع الراهن للخطط المعتمدة، والخطط الجاري العمل على اعتمادها، والاتفاق على تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة بالتنسيق مع فرق العمل، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لخطط المأمونية ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي

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