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محافظات

النار التهمته بالكامل، 4 سيارات للسيطرة على حريق محل هدايا ببنها

حريق محل هدايا ببنها،فيتو
حريق محل هدايا ببنها،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في محل اكسسوارات وهدايا بمنطقة المنشية بمدينة بنها في محافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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حريق في محل اكسسوارات وهدايا ببنها 


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في محل اكسسوارات وهدايا في منطقة المنشية بـبنها 
وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة ومنع امتداد النيران للمباني المجاورة.

المعاينة الأولية لحريق محل بنها 


وأسفرت المعاينة الأولية أن الحريق محل بنها شب في محل على مساحة 25 مترا في عقار مكون من 7 طوابق كما كشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

حريق محل هدايا ببنها،فيتو 
حريق محل هدايا ببنها،فيتو 

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