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تجارة بنها تنظم مؤتمر الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

 تنظم كلية التجارة بجامعة بنها في محافظة القليوبية الخميس القادم، مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان "الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل"، وذلك يوم الخميس القادم  بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الكلية.

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تجارة بنها تنظم مؤتمر الخميس المقبل 

 يعقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
قال الدكتور مجدي مليجي عبدالحكيم القائم بعمل عميد الكلية إن المؤتمر يستهدف استخدام التقنيات الحديثة مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة  في مجال العلوم التجارية وما يتفق مع الهدف الخامس من رؤية مصر 2030 بعنوان الاستدامة البيئة. 
 

أضاف القائم بعمل العميد أن اوراق المؤتمر تتضمن مناقشة 50 بحثا في أربعة محاور أساسية هي: المحاسبة والمراجعة في مواجهة قضايا الرقمنة ورقمنة الإدارة في عصر الذكاء الاصطناعي المستدام والرقمنة والاستدامة الاقتصادية ومتطلبات رؤية مصر 2030  والإحصاء ودورها في تعزيز الرقمنة والاستدامة.
يحضر المؤتمر الدكتورة جيهان عبد الهادي موسي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعديد من أساتذة الجامعات المصرية في مختلف تخصصات العلوم التجارية،  والعربية من المملكة العربية السعودية، كما أن هناك بعض المدخلات للاساتذة من بعض الجامعات الدولية مثل جامعة Bangor، وجامعة  Northampton بالمملكة المتحدة
كما يشهد المؤتمر حضور ممثلي عن الوزارات  والجهات الرقابية والمهنية  مثل وزارة التنمية المحلية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. 
ويتضمن المؤتمر أيضا عرض الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  جهود وزارة التنمية المحلية في دعم التحول الرقمي عبر المراكز التكنولوجية وبناء الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال. 
يشار إلى أن المؤتمر سوف يقدم العديد من التوصيات المفيدة للباحثين ومؤسسات الأعمال والجهات المهنية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستدامة في البيئة المصرية.

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الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د أيمن عاشور وزير التعليم العالي رئيس جامعة بنها رؤية مصر 2030

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