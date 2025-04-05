الشباب والرياضة بالقليوبية تدشن مبادرة "ارسم ضحكة" احتفالا بيوم اليتيم

شهد اللواء طارق ماهر السكرتير المساعد لمحافظة القليوبية نائبا عن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها، احتفال الشباب والرياضة بالقليوبية بيوم اليتيم وانطلاق مبادرة "ارسم ضحكة وأسعد قلب" بمراكز شباب القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

من جانبه أعرب الفرماوي عن سعادته لوجوده بين الأطفال في احتفالهم، مؤكدا علي أنه حق الأطفال علينا من الرعاية والاهتمام وأن مستقبل الأطفال مسئوليتنا جميعا، حيث يمثل يوم اليتيم رمزا لاهتمام الدولة والقيادة بكل أبنائها وهو فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع، مقدما الشكر والتقدير لجميع القائمين على الحفل وادخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، مشيرا إلى أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مراكز الشباب بهدف نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال، كما أشار إلى أن الاهتمام باليتيم ورعايته مسئوليتنا جميعا فهو واجب ديني وأخلاقي ومقياس للرحمة في المجتمع ودليل على تقدمه ورُقيه.

تنوعت فقرات الحفل بين عروض فنية وعروض مسرحية، وفنون تشكيلية، والعاب ترويحية، وفقرات التنورة والأراجوز والساحر، وتوزيع جوائز وهدايا علي الأطفال المشاركين.

شارك في تقديم الفقرات فرق من المسرح والفن التعبيري والمشروعات القومية بإدارات الرياضة والنشئ والشباب، كما شارك في التنظيم فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" وأعضاء كيان مصر شباب الدلتا.

وتقدم مراكز الشباب العديد من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام في إطار سياسة واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية متكاملة الأركان وحرصا على تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع.

جاء ذلك حضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، الدكتور ناصر تكفة مدير إدارة الشباب، أشرف سليمان مدير إدارة الرياضة،هاني جميل مدير إدارة تنمية النشئ، أحمد يحيي مدير إدارة شباب بنها، محمود شعبان معاون المدير العام للرياضة وسماح احمد عبد الهادى المدير التنفيذى.

وتقام هذه الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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