السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

غلق محل حلويات شهير ببنها

غلق محل شهير للحلويات
غلق محل شهير للحلويات ببنها، فيتو

 شنت أجهزة محافظة القليوبية، حملة مكبرة تضم مسئولين من مديرية التموين والصحة والحوكمة ومديرية أمن القليوبية ومجلس مدينة بنها بغلق ٤ أفرع محل حلويات شهير بمدينة بنها.

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غلق محل شهير للحلويات ببنها 

 حيث أصدر محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية " قرارًا رقم 194 لسنة 2025، بغلق مصنع يدار بطريقة غير صحية ويستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، بناءً على مذكرة عرض من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، ومحاضر حررت تجاه المصنع والمحال الشهيرة خاصته والتي تحمل اسم محل له شهرة، والذي انتشر فى أرجاء مدينة بنها عاصمة المحافظة مستخدمًا شعار وعلامة تجارية تم رفضها من قبل الجهات المعنية، جاء ذلك وفقًا لما نشرته مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "، وجاء قرار محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية" أنه حرصًا من المحافظة على صحة وسلامة المواطنين ووفقًا لما ورد من مخاطبة مديرية الصحة وإدارة مراقبة الأغذية

 

أصدر "عطية " قرارًا بتشكيل لجنة مكبرة تضم التموين والصحة والحوكمة والشرطة ومجلس المدينة لتنفيذ قراره الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025 رقم 194 لسنة 2025، والذي ينص على غلق المصنع المشار آلية فى المحاضر ومذكرة العرض والمحال التابعة له بأرجاء مدينة بنها.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الصحة والسكان بالقليوبية "بأنه تم حصر جميع المحال على مستوى المحافظة بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من شأنها الأضرار بصحة المواطنين.

وأفاد الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمديرية " حرصا منا على صحة وسلامة المواطنين، وعلى غرار ذلك نعمل ليلًا نهارًا لمتابعة ومراقبة جميع المحال التجارية التي تعمل بمجال بيع وتصنيع وتداول المواد الغذائية وغيرها.

 

وأوضح " محمد صبحي " مراقب عام الأغذية بالمحافظة " أنه يتم تشكيل لجان مرور يومية لفحص ومراقبة المنشآت الغذائية كافة، ولضمان وصول غذاء أمن وصحي للمواطنين، وكلفنا جميع الإدارات ومكاتب مراقبة الأغذئية بالمحافظة، بضرورة حصر المحال التابعة لذلك المقنع على مستوى المحافظة، والتفتيش عليها والوقوف على أى مخالفات صحية تضر بصحة المواطن، وتحرير المحاضر اللازمة ويعقبها فورا قرارًا بالغلق وفقًا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

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مجلس مدينة بنها محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية القليوبية

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