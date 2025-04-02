الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

جامعة بنها تنظم حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي غزة بالمستشفى الجامعي

جامعة بنها تنظم حفلا
جامعة بنها تنظم حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينيين

نظمت جامعة بنها حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين داخل المستشفى الجامعي ويتلقون العلاج بالأقسام العلاجية المختلفة بالمستشفى.


وتضمن الاحتفال تنظيم العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لرسم البسمة على وجوههم والاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك.

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وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على مشاركة الأطفال الفلسطينيين فرحة عيد الفطر المبارك وتم تنظيم احتفال ترفيهى لهم بملاعب الجامعة ببنها وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.


وأكد "الجيزاوي" حرص إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية على دعم الأشقاء الفلسطينيين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات المرضية منهم ومرافقيهم لتلقي العلاج داخل المستشفي الجامعى.


وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الدولة المصرية تضع تقديم كافة أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين أولوية كبرى من خلال توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية.

 

يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو 
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو 
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للاطفال بجامعة بنها،فيتو
يوم ترفيهي للأطفال بجامعة بنها،فيتو

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي طريق بنها رئيس جامعة بنها محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي بنها

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