الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

بعثة الأهلي تصل موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا (صور)

بعثة الأهلي، فيتو
بعثة الأهلي، فيتو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار نواكشوط، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استمرت لما يقرب من 8 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة ‏دوري أبطال إفريقيا‎.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته بالقاهرة أمس قبل السفر إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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