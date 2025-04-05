خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة الأهلي مع نجم الزمالك الصاعد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن تفاصيل جلسة الأهلي مع محمد السيد لاعب نادي الزمالك الصاعد لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: إن أحد المقربين من مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع محمد السيد لاعب نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية.

لاعب الزمالك يرحب بالانتقال للأهلي

وأضاف الغندور، أن النادي الأهلي حصل على موافقة من محمد السيد بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

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وأكمل، أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة والتى قُوبلت بالموافقة من جانب اللاعب الشاب وإدارة الكرة بالأهلي.

اللاعب غاضب من الزمالك

واختتم، أن اللاعب أكد أنه تم تجميده بسبب عدم تجديد عقده مع الزمالك وأنه كان قريب من تجديد العقد في حالة نجاحه في فترة المعايشة مع نوتنجهام فورست الإنجليزي والخروج على سبيل الإعارة إلا أنه فوجئ برفض الزمالك للأمر.

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