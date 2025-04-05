محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات قمامة عشوائية بالمحافظة (صور)

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة، تحت إشراف اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وبحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحمد العايدي رئيس حي ثالث، لرفع المخلفات والتراكمات من موقع مصنع الملابس الجاهزة القديم بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والرصد الميداني لمكتب متابعة المحافظ بشأن تزايد كميات القمامة ومخلفات البناء بهذا التراكم العشوائي.

جانب من حملات النظافة، فيتو

مواجهة مظاهر الإهمال

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مظهر من مظاهر الإهمال، مشددًا على أن حملات النظافة المكبرة ستستمر بشكل دوري لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

جانب من حملات النظافة، فيتو

تكلفة رؤساء المدن بمراجعة معدات النظافة

وكلف أكرم رؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية، التل الكبير، القصاصين، فايد، أبوصوير، القنطرة غرب، الأحياء الثلاثة، بالدفع بمعدات النظافة اللازمة وفرق العمل المختصة، مع التأكيد على استمرار أعمال رفع المخلفات لمنع تكرار المشكلة، مشيرا إلي تضافر جهود كافة المراكز وتعاونها في الحملات المكبرة هو شعار المحافظة.

جانب من حملات النظافة، فيتو

تكثيف أعمال النظافة

وشدد محافظ الإسماعيلية على تكثيف أعمال النظافة وتفعيل دور المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وأن تكون الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لها الأولوية القصوى، مشيرًا إلى أن قطاع النظافة يتم متابعته بشكل دوري ويتم تنفيذ دوريات للعمل على مدار اليوم؛ لضمان استمرار التحسن في مستوى الخدمات.

جانب من حملات النظافة، فيتو

دعوة عاجلة للمواطنين

وفي هذا السياق وجه محافظ الإسماعيلية الدعوة لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بمواعيد إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، والشبكة الوطنية للطوارئ على رقم ١١٤.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم، بما يعكس التزام المحافظة بتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للجميع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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