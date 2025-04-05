الأحد 06 أبريل 2025
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لحظات من الرعب تحت الأمواج، قرش يطارد غواصين في فلوريدا

سمكة قرش، فيتو
سمكة قرش، فيتو

مشهد لا يُصدق التقطته طائرة بدون طيار قبالة شاطئ مدينة ستيوارت بفلوريدا، أظهر سمكة قرش ضخمة تسبح على بُعد أمتار قليلة من رجل وامرأة كانا يمارسان الغوص وسط الشعاب المرجانية دون أن يدركا الخطر الذي يترصدهما.

في الفيديو الذي صوره المصور مايكل بوش يظهر القرش وهو يقترب أكثر فأكثر حتى أنه يمر مباشرة خلف الرجل أثناء الغطس، بينما استمر الاثنان في استكشاف البحر وكأن شيئًا لم يكن بل توقفا ليتبادلا الحديث فيما كان القرش يسبح بجوارهما بكل هدوء.

مايكل قال لصحيفة ديلي ميل إنه شعر بالعجز أثناء التصوير، متمنيًا لو كان لطائرته مكبر صوت لتحذيرهما خاصة بعد أن اقترب القرش لمسافة لا تتجاوز خمسة أقدام فقط.

الفيديو الذي نشره مايكل على "إنستجرام"، حصد آلاف المشاهدات والتعليقات بين من أصيبوا بالذعر ومن أشادوا بجمالية اللقطة.

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