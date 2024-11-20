هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

ابتلعت سمكة قرش النمر، اسمها "جيتيربج"، هاتف آيفون عن طريق الخطأ في جزر الباهاما، ما خلق مشهدا مذهلا وثقته كاميرا الهاتف.

هاتف يوثق ما بداخل جهاز سمكة قرش الهضمي



وفي الفيديو الموثق، يظهر الهاتف وهو يمر عبر جهاز سمكة القرش الهضمي، بينما تبرز خياشيمها على طول جدران فمها.

وأفادت التقارير أن هاتف "آيفون" لم يتعرض للضرر وظل محميا في علبة مقاومة للماء، في ظاهرة غير متوقعة، واستمر في العمل ونجح في التقاط صور من داخل فم سمكة القرش، حيث يمكن رؤية أسنانها المسننة.

وأثناء توثيق الحادث، شرح عالم البحار كين كيفر، أن "جيتيربج" كانت تمضغ الهاتف في البداية، لكن سرعان ما بصقته بعدما أدركت أنه ليس فريسة.

وفي المقاطع المدهشة، يظهر أيضا ما يسمى بـ"ضخ الخد"، وهي الطريقة التي تستخدمها أسماك القرش لتحريك الماء فوق خياشيمها عندما لا تسبح.

كما يوضح العلماء أن أسماك قرش النمر مثل "جيتيربج"، تستخدم أيضا تقنية "تهوية الكبش" لتحريك الماء فوق خياشيمها أثناء السباحة السريعة (أي فتح الفم وفتحات الخياشيم للسماح بمرور الماء عبر خياشيمها، ما يساعدها على التنفس واستخراج الأكسجين من الماء).

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