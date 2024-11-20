الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

سمك القرش النمر،فيتو
سمك القرش النمر،فيتو

ابتلعت سمكة قرش النمر، اسمها "جيتيربج"، هاتف آيفون عن طريق الخطأ في جزر الباهاما، ما خلق مشهدا مذهلا وثقته كاميرا الهاتف.

هاتف يوثق ما بداخل جهاز سمكة قرش الهضمي

  
وفي الفيديو الموثق، يظهر الهاتف وهو يمر عبر جهاز سمكة القرش الهضمي، بينما تبرز خياشيمها على طول جدران فمها.

وأفادت التقارير أن هاتف "آيفون" لم يتعرض للضرر وظل محميا في علبة مقاومة للماء، في ظاهرة غير متوقعة، واستمر في العمل ونجح في التقاط صور من داخل فم سمكة القرش، حيث يمكن رؤية أسنانها المسننة.

وأثناء توثيق الحادث، شرح عالم البحار كين كيفر، أن "جيتيربج" كانت تمضغ الهاتف في البداية، لكن سرعان ما بصقته بعدما أدركت أنه ليس فريسة.

وفي المقاطع المدهشة، يظهر أيضا ما يسمى بـ"ضخ الخد"، وهي الطريقة التي تستخدمها أسماك القرش لتحريك الماء فوق خياشيمها عندما لا تسبح.

كما يوضح العلماء أن أسماك قرش النمر مثل "جيتيربج"، تستخدم أيضا تقنية "تهوية الكبش" لتحريك الماء فوق خياشيمها أثناء السباحة السريعة (أي فتح الفم وفتحات الخياشيم للسماح بمرور الماء عبر خياشيمها، ما يساعدها على التنفس واستخراج الأكسجين من الماء).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماك القرش أيفون هاتف ايفون جزر الباهاما سمكة القرش قرش النمر

مواد متعلقة

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

من بينها سمكة العقرب والأخطبوط الأزرق، اكتشاف مخلوقات غريبة في المحيط الهادئ

الأكثر قراءة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

حفيدة أم كلثوم تكشف لفيتو تفاصيل سرقة قلادة ذهبية أهدتها لها جدتها

منوعات

المزيد

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: خدمة الزوجة لحماتها وأخت زوجها ليست واجبة

محمد أبو هاشم: يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في بعض الأمور العاطفية والمشاعر فقط

السبع الشداد، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة يوسف

المزيد
الجريدة الرسمية