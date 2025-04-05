الدوري الإيطالي، فيورنتينا يفوز على ميلان 1/2 في الشوط الأول

يتأخر فريق ميلان أمام نظيره فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق فيورنتينا كل من مالك ثياو لاعب ميلان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 7، ومويس كين في الدقيقة 10، بينما سجل ميلان هدفه عن طريق تامي إبراهام في الدقيقة 23.

تشكيل ميلان ضد فيورنتينا

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: والكر، توموري، ثياو، هيرنانديز

خط الوسط: موسى، فوفانا، رينديرز

خط الهجوم: بوليسيتش، لياو، أبراهام

ترتيب ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

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