قط وفي يعيش علي قبر صاحبه لمدة 7 سنوات "فيديو"

كشفت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قطا من محج قلعة يدعى "هاتشيكو"، عاش، وفقًا للمتطوعين،على قبر صاحبه لمدة سبع سنوات تقريبًا.

قصة وفاء مذهلة لقط روسي تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه 🐱🇷🇺



أفادت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قط من محج قلعة في داغستان تدعى "هاتشيكو"، قد توفى، والذي عاش، على قبر صاحبه لمدة 7 سنوات تقريبًا. pic.twitter.com/fM4EsIIloc — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 5, 2025



وأضافت المنظمة في قناتها على التيليجرام، أن "القط هاتشيكو لم يؤمن كل الناس بقصته لماذا ؟

ربما لأن الناس غير قادرين على هذا التفاني والإخلاص والتضحية بالنفس الذي تستطيع القطط القيام به، وسيتم نقل القط الذي فارق الحياة إلى داغستان وسيتم دفنه في قبر المالك، حيث عاش لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاة صاحبه ".

وأشارت المنظمة إلى أنه بفضل مساعدة الأشخاص الذين يهتمون به، "تمكن هاتشيكو من الشعور بالحب والرعاية تجاهه وعاش لمدة شهرين آخرين تقريبًا حياة قطة منزلية عادية".

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