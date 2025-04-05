السبت 05 أبريل 2025
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قط وفي يعيش علي قبر صاحبه لمدة 7 سنوات "فيديو"

قط، فيتو
قط، فيتو

كشفت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قطا من محج قلعة يدعى "هاتشيكو"، عاش، وفقًا للمتطوعين،على قبر صاحبه لمدة سبع سنوات تقريبًا.


وأضافت المنظمة في قناتها على التيليجرام، أن "القط هاتشيكو لم يؤمن كل الناس بقصته لماذا ؟  

ربما لأن الناس غير قادرين على هذا التفاني والإخلاص والتضحية بالنفس الذي تستطيع القطط القيام به، وسيتم نقل القط الذي فارق الحياة  إلى داغستان وسيتم دفنه في قبر المالك، حيث عاش لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاة صاحبه ".

وأشارت المنظمة إلى أنه بفضل مساعدة الأشخاص الذين يهتمون به، "تمكن هاتشيكو من الشعور بالحب والرعاية تجاهه وعاش لمدة شهرين آخرين تقريبًا حياة قطة منزلية عادية".

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