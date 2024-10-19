قط يعقر أطفالا بالشرقية، ومديرية الطب البيطري تنظم حملة للتخلص من الحيوانات الضالة

شهدت مدينة القنايات في محافظة الشرقية واقعة غريبة من نوعها، بعدما هاجم قط عددا من الأطفال بشكل مفاجئ، عندما كانوا يلهون بشوارع المنطقة، مما أدى إلى إصابة 4 أطفال منهم بإصابات محدودة، وجرى نقلهم للمستشفى، وتلقيهم المصل اللازم لذلك قبل أن تتسبب الواقعة في إصابة بعض أهالي المنطقة بالقلق الشديد، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن شن حملات ليلية للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة.

قط شرس يعقر أطفال القنايات

وقال محمد حسين أحد أهالي القنايات: إنه أثناء لهو عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين (3 سنوات - 9 سنوات) بالمنطقة، فوجئوا بهجوم قط عليهم؛ مما أسفر عن إصابتهم بخدوش سطحية.

وأضاف: تم نقلهم فورا للمستشفى، وتم تلقيهم المصل أو اللقاح المخصص للتعامل مع تلك الحالات.

الطب البيطري: القطة تعرضت للدهس مما تسبب في شراستها

وأوضح مصدر بمديرية الطب البيطري، أن القط قد يكون تعرض لحادث في وقت سابق أو استفزاز، وأعقب ذلك إصابته بحالة هياج، وزاد شراسته مع قيامه بخربشة كل من يحاول ملاطفته.

وأشار المصدر إلى أن المديرية سوف تقوم بتنفيذ حملة للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة.

طبيبة تحذر من "خربشة القطط وعض الكلاب"

من جانبها، حذرت الدكتورة منى مختار، طبيبة بجامعة عين شمس، من خدوش وخربشة أو عقر الحيوانات "الكلاب أو القطط" في الشوارع، مؤكدة أن خدوش أو عقر الكلاب والقطط تؤدي لنقل مرض السعار، الذي يؤدي في النهاية للموت. وذلك ما يفسر سر وفاة طفلة صغيرة، مؤخرا، بعد أن هاجمها كلب ضال في مدينة نصر، وبعد فترة من المرض توفيت.

تحذير من خربشة وعض الحيوانات

وكتبت د. منى مختار تدوينة عبر الفيس بوك، محذرة فيها من خدوش أو عض الكلاب والقطط في الشوارع، قائلة: "جالنا فى طوارئ مستشفى عين شمس التخصصي من كام سنة طالب بكلية الهندسة، عنده تشنجات واضطراب فى درجة الوعي، عملنا كل الفحوصات الممكنة كلها ما وصلتش للسبب".

وقالت: "أدينا كل العلاجات بشكل تحفظي، لغاية ما ظهر عليه رهاب الماء، وده عرض مميز جدا لمرض السعار، سألنا أهله: اتعض من كلب او قطة قالوا: لأ، وبعدين والدته قالت لي: من ٦ شهور قطة شارع خربشته فى رجله، وسألوا الناس أفتت لهم إن الخربشة مش بتنقل مرض، وطهروا الجرح ببيتادين".

عض الحيوان المسعور

وتابعت الطبيبة منى تحذيرها، قائلة: “مش قادرة أنسى اللحظة دي، لحظة ما قلت لها احتسبيه عند ربنا دي مسألة ساعات مش اكتر.. الله يرحمه ويسامح اللي أفتى فتوى قاتلة”.

وقالت: “السعار ينتقل عن طريق الخربشة من حيوان مسعور، مش العض بس.. حتى لو الجرح ما جابش دم، فرصة انتقال المرض موجودة لأن الفيروس بيتنقل عن طريق النهايات العصبية فى الجلد مش الدم.. الحيوان المسعور ممكن يكون حامل للفيروس ولسة ما ظهرش عليه كل اعراض السعار، ما نقدرش نثبت او ننفي ان الحيوان مسعور من مظهره وسلوكه”.

وتابعت قائلة: “لو العضة شديدة أو ناحية الوجه والرقبة لازم يتاخد المصل كمان (أجسام مضادة) مع التطعيم.. ممنوع خياطة الجروح نهائيا، ولو فى الوجه بنحقن مصل فى الجرح نفسه”.